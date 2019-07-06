Женская сборная России по баскетболу уступила Швеции и не выступит на ОИ-2020

Женская сборная России потерпела поражение от Швеции в матче за места с пятого по восьмое на чемпионате Европы по баскетболу. Победа в этой игре давала право на участие в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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Встреча прошла в сербском Белграде и завершилась со счётом 52:57. Таким образом, россиянки потеряли шансы выступить на Олимпиаде. Ранее женская сборная России крупно уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета-2019.