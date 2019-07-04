Женская сборная России крупно уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета-2019
Женская сборная России по баскетболу потерпела разгромное поражение от Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Латвии и Сербии.
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Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 54:78.
В полуфинале испанки сыграют с победительницами матча между Сербией и Швецией.
Ранее юношеская сборная России по баскетболу одолела Китай и вышла в 1/4 финала ЧМ.
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