Женская сборная России крупно уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета-2019

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Женская сборная России по баскетболу потерпела разгромное поражение от Испании в матче 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Латвии и Сербии.
Женская сборная России крупно уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета-2019
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Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 54:78.

В полуфинале испанки сыграют с победительницами матча между Сербией и Швецией.

Ранее юношеская сборная России по баскетболу одолела Китай и вышла в 1/4 финала ЧМ.

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