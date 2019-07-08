Баскетболистка Белякова: я не думаю, что мы бы забрались очень высоко на ОИ-2020

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Бывший форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова высказала мнение о непопадании национальной команды на летнюю Олимпиаду 2020 года.
Баскетболистка Белякова: я не думаю, что мы бы забрались очень высоко на ОИ-2020
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Вчера, сегодня — да, это катастрофа. Но не надо забывать, что потенциал команды не исчерпан, она будет расти, и ей есть куда расти. Средний возраст команды — 26 лет. Хотя, будем откровенны, даже попав на Игры в Токио, не думаю, что мы бы забрались очень высоко. Здесь тоже надо быть объективными», — приводит слова Беляковой «Спорт-Экспресс».

Сборная России по баскетболу уступила Швеции на Евробаскете-2019 и не сумела завоевать право на участие в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что Белякова объявила о завершении карьеры в сборной России по баскетболу.

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