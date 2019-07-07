Белякова объявила о завершении карьеры в сборной России по баскетболу

Форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова объявила о завершении выступлений за национальную команду.

«Это была моя последняя игра в составе сборной России. У нас подрастает очень талантливое поколение, так что, надеюсь, впереди у нашей сборной должны быть только успехи», — приводят слова Беляковой «Известия».

33-летняя баскетболистка, выступающая на клубном уровне за екатеринбургский УГМК, в составе сборной России дважды завоевала серебро Универсиады, а также золото чемпионата Европы. Кроме того, она выигрывала юниорский и молодёжный чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу уступила Швеции и не выступит на ОИ-2020.