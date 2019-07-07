Наставник сборной России по пляжному волейболу рассказал о самом трудном матче Красильникова и Стояновского на ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка рассказал, какой матч получился для чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского самым сложным на первенстве планеты.

«Очень непростым получился для ребят матч 1/16 финала с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером. Тогда они хоть и выиграли по сетам — 2:0, но во второй партии испытали немало проблем. Эта был крайне нервный поединок. Да и все последующие матчи плей-офф получились тяжёлыми. Не могу сказать, что даже четвертьфинал с итальянцами Адрианом Карамбулой и Энрико Росси вышел простым, несмотря на то, что Слава и Олег взяли оба сета с преимуществом в пять очков», — заявил специалист в интервью RT.

Нирка также поведал, как чемпионам удалось провести два матча на турнире в один день.

«Ещё раз хочу повторить, тренерский штаб проделал отличную работу и подвёл Стояновского и Красильникова к чемпионату мира в идеальном состоянии. Были созданы все необходимые условия для достижения высокого результата. Так что ребята могли и три игры за день провести», — добавил тренер.

Ранее Нирка рассказал, как Красильников и Стояновский стали играть в паре.