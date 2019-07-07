Главный тренер сборной России по пляжному волейболу рассказал, как Красильников и Стояновский стали играть в паре

Главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка вспомнил, как Вячеслав Красильников и Олег Стояновский начали играть в одной паре.

«Если честно, я и в этом году сомневался, стоит ли их объединять. Однако Слава постепенно набирался опыта, выиграл много соревнований. Олег же, напротив, очень молодой парень, и ему необходимо было обкататься в паре с другим партнёром, заматереть. Не скажу, что, объединяя их, мы рисковали. В планах такой шаг был. Мы хотели сделать это в преддверии Олимпийских игр в Токио. А к моменту чемпионата мира они работали вместе полгода, поэтому золото Славы и Олега — грандиозный успех. Не менее важно и то, что они завоевали путёвку на Олимпиаду», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Нирка прокомментировал победу Красильникова и Стояновского на чемпионате мира в Гамбурге.