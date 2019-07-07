Наставник сборной России по пляжному волейболу о победе Красильникова и Стояновского: событие колоссального масштаба

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Главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира в Гамбурге.
Наставник сборной России по пляжному волейболу о победе Красильникова и Стояновского: событие колоссального масштаба
  • © Steffen Prößdorf, via www.imago-/www.imago-images.de
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«Это событие колоссального масштаба, ведь все понимают, что чемпионат мира и Олимпийские игры — особенные соревнования. Да, Россия раньше никогда не завоёвывала золото первенства планеты, и лишь раз наши мужчины играли в финале. Но европейским парам в принципе тяжело выиграть чемпионат мира. Стояновский и Красильников — лишь третий дуэт из Старого Света, которому это удалось. Поэтому для меня лично это фантастический успех, к которому мы очень долго шли разными путями. А ведь сколько было разговоров, что Россия — не пляжная страна. Стояновскому и Красильникову удалось доказать, что это не так», — заявил Нирка в интервью RT.

Тренер также рассказал, как отечественному дуэту удалось добиться такого успеха. 

«Мы шли к нему шаг за шагом. Сначала пытались пробиваться в основную сетку крупных турниров, потом — попадать в десятку. Затем пошли медали. Мы активно работали над сочетанием в парах и искали оптимальные составы. Ребята тем временем набирались опыта, а тренерский штаб — мудрости. Это был долгий путь в том числе через обидные поражения», — добавил Нирка. 

Ранее Красильников рассказал, что ему со Стояновским помогло победить на ЧМ по пляжному волейболу.

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