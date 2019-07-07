Красильников рассказал, что ему со Стояновским помогло победить на ЧМ по пляжному волейболу

Россиянин Вячеслав Красильников прокомментировал победу на чемпионате мира по пляжному волейболу в паре с Олегом Стояновским.

«Пока ещё не верим, что стали чемпионами мира. Хотя были уверены, что выиграем. Я старался держать игру под контролем и создавать хорошую психологическую атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. И это сработало, он в концовке подал пару эйсов, сделал пару блоков, и мы стали чемпионами мира», — приводит слова Красильникова ТАСС.

Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.

Ранее Стояновский заявил, что ему с Красильниковым ещё нужно работать над своей игрой.