Волейболист Стояновский заявил, что ему с Красильниковым ещё нужно работать над своей игрой
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- РИА Новости
«Спасибо маленькому кусочку на стадионе, который помогал бороться и поддерживал нас сегодня. Нам ещё необходимо работать над улучшением наших элементов. Конечно, теперь мы будем подстраивать график турниров под себя», — приводит слова Стояновского ТАСС.
Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.
Ранее сообщалось, что тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу.