Волейболист Стояновский заявил, что ему с Красильниковым ещё нужно работать над своей игрой

Короткая ссылка
Россиянин Олег Стояновский прокомментировал победу на чемпионате мира по пляжному волейболу в паре с Вячеславом Красильниковым.
Волейболист Стояновский заявил, что ему с Красильниковым ещё нужно работать над своей игрой
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Спасибо маленькому кусочку на стадионе, который помогал бороться и поддерживал нас сегодня. Нам ещё необходимо работать над улучшением наших элементов. Конечно, теперь мы будем подстраивать график турниров под себя», — приводит слова Стояновского ТАСС.

Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить