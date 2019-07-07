Волейболист Стояновский заявил, что ему с Красильниковым ещё нужно работать над своей игрой

Россиянин Олег Стояновский прокомментировал победу на чемпионате мира по пляжному волейболу в паре с Вячеславом Красильниковым.

«Спасибо маленькому кусочку на стадионе, который помогал бороться и поддерживал нас сегодня. Нам ещё необходимо работать над улучшением наших элементов. Конечно, теперь мы будем подстраивать график турниров под себя», — приводит слова Стояновского ТАСС.

Красильников и Стояновский в финале обыграли немцев Юлиуса Толе и Клименса Виклера и впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу.