СМИ: Моуринью отказался возглавить китайский клуб за €100 млн

Португальский специалист Жозе Моуринью отказался стать главным тренером китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

Как сообщает Sky Sports, общая сумма контракта с бонусами составила бы €100 млн, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. При этом в год Моуринью по этому соглашению должен был получать €30 млн.

В настоящее время главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд» является Фабио Каннаваро. Жозе Моуринью находится без работы с ноября 2018 года, после того как был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Ранее Моуринью не исключил возвращения в Серию А.