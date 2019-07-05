Моуринью не исключил возвращение в Серию А

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем.

«Моё будущее связано только с футболом и только с высоким уровнем. Возвращение в Италию? Не исключаю такого варианта», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

56-летний специалист остаётся без работы с декабря 2018 года, когда он был отправлен в отставку с должности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».

В прошлом он уже работал в Италии — в миланском «Интере».

Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером команды.