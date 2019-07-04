«Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером команды
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 41-летним специалистом, выступавшим за «Челси» в качестве игрока на протяжении 13 лет, рассчитано на три года.
Лэмпард начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».
Ранее сообщалось, что Коку станет преемником Лэмпарда на посту тренера «Дерби Каунти».