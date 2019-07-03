СМИ: Коку станет преемником Лэмпарда на посту тренера «Дерби»
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Как сообщает Sky Sports, о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера «Челси» будет объявлено в ближайшие 48 часов. В то же время «Дерби Каунти» достиг соглашения с голландским специалистом Филиппом Коку.
По информации источника, экс-тренер ПСВ и «Фенербахче» согласился возглавить клуб английского Чемпионшипа при условии, что получит достаточное финансирование и возможность влиять на трансферы команды, чтобы построить коллектив, способный выйти в Английскую премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что «Дерби Каунти» освободил Лэмпарда от тренировок для переговоров с «Челси».