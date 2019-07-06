Россияне завоевали бронзу в стрельбе из блочного лука в миксте на этапе КМ в Берлине
Россияне Виктория Бальжанова и Александр Дамбаев заняли третье место в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд на этапе Кубка мира в столице Германии Берлине.
- РИА Новости
Российские стрелки в матче за третью строчку оказались сильнее представителей Италии — 151:149.
В финале британцы одолели словенцев со счётом 156:155.
Ранее Евгений Панченко занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки на Универсиаде.
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