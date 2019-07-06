Россияне завоевали бронзу в стрельбе из блочного лука в миксте на этапе КМ в Берлине

Россияне Виктория Бальжанова и Александр Дамбаев заняли третье место в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд на этапе Кубка мира в столице Германии Берлине.

РИА Новости

Российские стрелки в матче за третью строчку оказались сильнее представителей Италии — 151:149. В финале британцы одолели словенцев со счётом 156:155. Ранее Евгений Панченко занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки на Универсиаде.