Россияне завоевали бронзу в стрельбе из блочного лука в миксте на этапе КМ в Берлине

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Россияне Виктория Бальжанова и Александр Дамбаев заняли третье место в стрельбе из блочного лука среди смешанных команд на этапе Кубка мира в столице Германии Берлине.
Россияне завоевали бронзу в стрельбе из блочного лука в миксте на этапе КМ в Берлине
  • РИА Новости

Российские стрелки в матче за третью строчку оказались сильнее представителей Италии — 151:149.

В финале британцы одолели словенцев со счётом 156:155.

Ранее Евгений Панченко занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки на Универсиаде.

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