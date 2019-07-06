Панченко занял третье место в стрельбе из пневматической винтовки на Универсиаде
Россиянин Евгений Панченко завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
- РИА Новости
Российский стрелок набрал 227,2 балла.
Победителем стал словак Патрик Яны с результатом 249,2 балла. Серебро выиграл Пак Ха Чон из Южной Кореи (248,3).
Ранее россиянка Шкляр завоевала бронзу в прыжках в воду на Универсиаде.
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