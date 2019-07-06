Россиянка Шкляр завоевала бронзу в прыжках в воду на Универсиаде

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Российская прыгунья в воду Карина Шкляр стала третьей в прыжках с трёхметрового трамплина на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
Россиянка Шкляр завоевала бронзу в прыжках в воду на Универсиаде
  • РИА Новости

Шкляр набрала 299,10 балла.

Победительницей стала китаянка У Чуньтин с результатом 351,85 балла. Второе место заняла Долорес Эрнандес Монроз из Мексики (302,15).

Ранее женская сборная России по регби разгромила Бельгию на летней Универсиаде.

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