Женская сборная России по регби разгромила Бельгию на летней Универсиаде

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Женская сборная России по регби-7 одержала разгромную победу над Бельгией во втором матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
Женская сборная России по регби разгромила Бельгию на летней Универсиаде
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 52:0.

Для национальной команды это уже вторая победа. В первом туре россиянки обыграли Аргентину (41:7).

Ранее сборная России завоевала восемь наград во второй день Универсиады-2019.

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