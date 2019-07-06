Женская сборная России по регби разгромила Бельгию на летней Универсиаде
Женская сборная России по регби-7 одержала разгромную победу над Бельгией во втором матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 52:0.
Для национальной команды это уже вторая победа. В первом туре россиянки обыграли Аргентину (41:7).
Ранее сборная России завоевала восемь наград во второй день Универсиады-2019.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»