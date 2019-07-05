Сборная России завоевала восемь наград во второй день Универсиады-2019

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За прошедший день на Всемирной летней универсиаде в Неаполе российскими спортсменами было завоёвано восемь комплектов наград.

За прошедший день на Универсиаде в Неаполе российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Медальный зачёт продолжает возглавлять Япония (7—5—1), вторыми идут спортсмены из США (5—2—2), третьи — китайцы (5—2—0).

Сборная России идёт на пятом месте, имея в активе три золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. По суммарному количеству медалей российские спортсмены продолжают лидировать — 15 комплектов.

Ранее сообщалось, что шпажист Гусев завоевал серебро на Универсиаде-2019 в Неаполе.

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