Сборная России завоевала восемь наград во второй день Универсиады-2019

За прошедший день на Всемирной летней универсиаде в Неаполе российскими спортсменами было завоёвано восемь комплектов наград.

За прошедший день на Универсиаде в Неаполе российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Медальный зачёт продолжает возглавлять Япония (7—5—1), вторыми идут спортсмены из США (5—2—2), третьи — китайцы (5—2—0).

Сборная России идёт на пятом месте, имея в активе три золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. По суммарному количеству медалей российские спортсмены продолжают лидировать — 15 комплектов.

Ранее сообщалось, что шпажист Гусев завоевал серебро на Универсиаде-2019 в Неаполе.