СМИ: Озил может перейти в «Фенербахче»

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в турецком клубе.
СМИ: Озил может перейти в «Фенербахче»
  • ©Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Fotomac, руководство «Фенербахче» работает над переходом полузащитника «Арсенала» Месута Озила. По информации источника, главным препятствием является высокая цена футболиста, стамбульский клуб путём переговоров пытается её снизить.

Контракт Озила с «Арсеналом» действителен до 2021 года. В прошлом сезоне экс-игрок сборной Германии сыграл 24 матча в Английской премьер-лиге, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Неймара в «Реал».

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