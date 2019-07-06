СМИ: Озил может перейти в «Фенербахче»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в турецком клубе.

Как сообщает Fotomac, руководство «Фенербахче» работает над переходом полузащитника «Арсенала» Месута Озила. По информации источника, главным препятствием является высокая цена футболиста, стамбульский клуб путём переговоров пытается её снизить.

Контракт Озила с «Арсеналом» действителен до 2021 года. В прошлом сезоне экс-игрок сборной Германии сыграл 24 матча в Английской премьер-лиге, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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