«Барселона» объявила о подписании баскетболиста Миротича

«Барселона» подписала контракт с экс-игроком ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николой Миротичем.

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе в команду испанского баскетболиста черногорского происхождения Николы Миротича. Контракт с игроком рассчитан на три сезона с опцией продления ещё на один год.

Последние пять лет Миротич играл в НБА за «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». В общей сложности в сильнейшей лиге мира баскетболист провёл 359 матчей, набирая порядка 12 очков за игру. До переезда в НБА Миротич играл за мадридский «Реал».

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