Источник: де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру

Бывший капитан «Ромы» Даниэле де Росси принял решение завершить профессиональные выступления в возрасте 36 лет.

Как сообщает Il Tempo, несмотря на наличие большого количества предложений, экс-капитан «Ромы» Даниэле де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру. По информации источника, футболист может войти в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

Всю свою карьеру де Росси выступал за «Рому». За 17 лет в команде футболист дважды выиграл Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны. Также де Росси является чемпионом мира 2006 года в составе национальной сборной.

Ранее сообщалось, что де Росси решил продолжить выступления в Серии А.