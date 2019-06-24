СМИ: Де Росси решил продолжить выступления в Серии А

Бывший футболист «Ромы» Даниэле де Росси выразил желание продолжить выступления в чемпионате Италии.

Как сообщает Sky Sport Italia, экс-капитана «Ромы» Даниэле де Росси не прельщает перспектива переезда в один из американских клубов или аргентинский «Бока Хуниорс». 35-летний футболист выразил желание продолжить выступления в Серии А.

По информации источника, при выборе клуба де Росси будет руководствоваться не финансовыми мотивами, а своей заинтересованностью в стратегии развития новой команды.

Ранее «Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти.