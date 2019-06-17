«Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти

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Итальянский футбольный клуб «Рома» выступил с официальным заявлением относительно ухода легендарного Франческо Тотти с должности технического директора.
«Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти
  • Reuters

В заявлении, опубликованном пресс-службой «Ромы» говорится, что в клубе разочарованы решением Тотти.

«Мы были готовы проявить терпение к Франческо и помочь ему стать великим менеджером после того, как он был великим футболистом», — говорится в заявилении.

Клуб также прокомментировал причины ухода, озвученные Тотти на пресс-конференции.

«Несмотря на то, что мы понимаем, как трудно ему принять решение покинуть «Рому» через 30 лет, мы считаем, что-то, как он воспринял факты, на которых основано его решение, фантастически далеко от реальности», — подытожили в «Роме».

Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2017 год. Он является чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Италии. В активе итальянца — 786 матчей и 307 голов за клуб.

Ранее сообщалось, что Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководством.

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