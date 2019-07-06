Самедов заявил, что ведёт переговоры с зарубежным клубом

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что может продолжить карьеру в зарубежном клубе.
Самедов заявил, что ведёт переговоры с зарубежным клубом
  • РИА Новости

«Я пока в переговорах. Это клуб не из России, и не ближнее зарубежье. Не хочу много сейчас об этом говорить. Если получится, то хорошо, не получится, значит, так надо. Вообще ещё всё может произойти. Может, будет клуб и в России», — сказал Самедов в интервью сайту «Рейтинг Бумекеров».

Также футболист добавил, что более детальную информацию может получить на следующей неделе. Последним клубом Самедова были «Крылья Советов», которые игрок покинул после сезона-2018/19 в связи с истечением срока контракта.

Ранее «Уфа» сообщила о переходе экс-защитника «Спартака» Мохбалиева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить