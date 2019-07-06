«Уфа» сообщила о переходе экс-защитника «Спартака» Мохбалиева

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» пополнил состав 19-летним футболистом Тургаем Мохбалиевым.
«Уфа» сообщила о переходе экс-защитника «Спартака» Мохбалиева
  • РИА Новости

«Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный договор с «Уфой»! Тургай — правый защитник, последние шесть лет карьеры провёл в академии московского «Спартака». ФК «Уфа» приветствует игрока и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса!» — гласит сообщение пресс-службы команды из столицы Башкортостана.

В прошлом сезоне «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, однако сохранила место в элитном дивизионе страны, обыграв «Томь» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 0:1).

Ранее сообщалось, что Боккетти разорвал контракт со «Спартаком» и продолжит карьеру в Италии.

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