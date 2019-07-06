СМИ: Боккетти разорвал контракт со «Спартаком» и продолжит карьеру в Италии

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Итальянский защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти покинет московский клуб и продолжит карьеру на родине.
СМИ: Боккетти разорвал контракт со «Спартаком» и продолжит карьеру в Италии
  • РИА Новости

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, защитник Сальваторе Боккетти расторг договор со «Спартаком» и продолжит карьеру в «Вероне». По информации источника, футболист подпишет двухлетний контракт с новой командой с опцией продления ещё на год.

Боккетти выступает за московский «Спартак» с 2013 года после перехода из «Рубина». В прошлом сезоне футболист сыграл 22 матча во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер Баду.

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