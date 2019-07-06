Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

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Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
  • © Агенство городских новостей «Москва»

«Конечно, как все нормальные люди, был возмущён, когда Кокорин и Мамаев после провала во Франции «показали себя» в Монако. Затем — когда Александр ездил по встречной полосе. Потом — после истории с избиением людей в Москве. Я говорил, что главное — не устраивать из этого процесса показательную порку, но её устроили. Теперь Кокорин и Мамаев в колонии. Им дадут такую возможность восстановиться, они — талантливые футболисты, вопросов нет. Мне думается, их время как игроков РПЛ прошло. Жаль, что талант погублен, они всё променяли на понты», — написал Ловчев в своём канале в Telegram.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили тюремные сроки за серию потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев.

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