Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.

«Конечно, как все нормальные люди, был возмущён, когда Кокорин и Мамаев после провала во Франции «показали себя» в Монако. Затем — когда Александр ездил по встречной полосе. Потом — после истории с избиением людей в Москве. Я говорил, что главное — не устраивать из этого процесса показательную порку, но её устроили. Теперь Кокорин и Мамаев в колонии. Им дадут такую возможность восстановиться, они — талантливые футболисты, вопросов нет. Мне думается, их время как игроков РПЛ прошло. Жаль, что талант погублен, они всё променяли на понты», — написал Ловчев в своём канале в Telegram.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили тюремные сроки за серию потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев.