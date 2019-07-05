Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
- РИА Новости
«Кокорина и Мамаева отправят в Алексеевку, в исправительную колонию №4. Это будет на следующей неделе. Я лично там не был, но это образцовая колония — там есть спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония располагается на месте бывшего концлагеря», — цитирует Бушманова «Чемпионат».
Также адвокат добавил, что заключённые в настоящее время находятся в белгородском СИЗО, где для них созданы хорошие условия.
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были приговорены к тюремному заключению за потасовки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Мамаева и Кокорина этапируют в колонию.