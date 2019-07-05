Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

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Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
  • РИА Новости

«Кокорина и Мамаева отправят в Алексеевку, в исправительную колонию №4. Это будет на следующей неделе. Я лично там не был, но это образцовая колония — там есть спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония располагается на месте бывшего концлагеря», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Также адвокат добавил, что заключённые в настоящее время находятся в белгородском СИЗО, где для них созданы хорошие условия.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были приговорены к тюремному заключению за потасовки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мамаева и Кокорина этапируют в колонию.

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