Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.

«Кокорина и Мамаева отправят в Алексеевку, в исправительную колонию №4. Это будет на следующей неделе. Я лично там не был, но это образцовая колония — там есть спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония располагается на месте бывшего концлагеря», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Также адвокат добавил, что заключённые в настоящее время находятся в белгородском СИЗО, где для них созданы хорошие условия.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были приговорены к тюремному заключению за потасовки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мамаева и Кокорина этапируют в колонию.