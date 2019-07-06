Уайт исключил возможность проведения титульного боя в России в ближайшее время
- globallookpress.com
«Вы видите, сколько лет мы выстраиваем наш рынок в Австралии, и лишь сейчас UFC проведёт там титульный поединок. Потребуется время, но в конечном счёте в России состоится титульный бой», — заявил Уайт.
На данный момент в России было проведено два турнира под эгидой UFC. Это произошло в сентябре 2018 года в Москве, а затем — в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге.
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