Дзюба рассказал, чему научился за год после ЧМ-2018

Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос, чему он научился за год после домашнего чемпионата мира по футболу — 2018.

«Терпение. Какие вещи ты бы ни делал, нужно продолжать их делать правильно. Командный баланс. Причём если в сборной все русские, то в «Зените» нужно найти контакт со всеми иностранцами. И на самом деле контакт должен быть не только с игроками. Например, начался диалог руководства с командой, всё шло в спокойном режиме — за это мы очень благодарны», — приводит слова Дзюбы Sports.ru.

30-летний форвард в прошлом сезоне сыграл в 37 матчах за «Зенит» и записал в свой актив 13 голов и 17 голевых передач. Он также провёл восемь матчей за сборную России, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее Сергей Семак заявил об отсутствии трансферных предложений по Дзюбе.