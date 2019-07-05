Лобов заявил, что Макгрегор рассматривал возможность получения российского гражданства

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Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов рассказал, что его партнёр по команде Конор Макгрегор рассматривал возможность получения российского гражданства.
Лобов заявил, что Макгрегор рассматривал возможность получения российского гражданства
  • AFP

«Рассматривал. Насколько я помню, какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьёзного не было», — приводит слова Лобова «Матч ТВ».

30-летний Макгрегор выступает в UFC c 2013 года. В его активе 25 поединков под эгидой организации, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Свой последний на данный момент поединок ирландец провёл на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере.

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