Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что поединок с ирландцем Конором Макгрегором стал главным в его карьере.
Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере
  • Reuters

«Определённо, это был самый главный поединок в моей карьере, в моей жизни. Также это был самый громкий поединок вообще в истории UFC. Мы побили все возможные рекорды», — цитирует российского чемпиона Sport24.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Победу в нём одержал россиянин, заставив ирландца сдаться после удушающего приёма.

Ранее менеджер Нурмагомедова прокомментировал возможное завершение карьеры спортсмена.

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