СМИ: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласился уйти в аренду

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный не хочет разрывать соглашение с клубом.

Как сообщает Sport24, именно нежелание разрывать договор стало причиной отказа 28-летнего форварда перейти в «Сочи» на правах свободного агента, а не финансовые условия, как информировали различные СМИ.

Отмечается, что при этом Заболотный готов уйти в один из клубов РПЛ в аренду за получением игровой практики.

Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

Ранее «Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса.