«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере футболиста «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

«Дуглас Сантос продолжит свою карьеру в «Зените». Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет. Футбольный клуб «Зенит» приветствует Дугласа Сантоса в Санкт-Петербурге и желает удачи в составе новой команды!» — гласит заявление клубной пресс-службы.

Дуглас Сантос выступал за «Гамбург» с 2016 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и отдав восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист Полоз перешёл в «Сочи».