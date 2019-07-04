СМИ: Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты

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Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Антон Заболотный отказывается переходить в «Сочи».
СМИ: Заболотный отказывается переходить в «Сочи» из-за понижения зарплаты
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», 28-летниего форварда не утраивает предложенная зарплата, которая меньше той, которую он получает в «Зените».

Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого 2018 года, и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив 4 гола и 4 голевые передачи.

«Сочи» является новичком РПЛ, и в сезоне-2019/20 впервые выступит в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил об уходе Новосельцева.

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