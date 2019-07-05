Голкипер сборной Чили удалил свой Instagram из-за угроз после проигрыша на Кубке Америки

Голкипер сборной Чили по футболу Габриэль Ариас удалил страницу в социальной сети Instagram из-за угроз после поражения от сборной Перу в полуфинале Кубка Америки 2019 года.

Как сообщает TyC Sports, 31-летний голкипер начал получать множество оскорблений и угроз в адрес его семьи из-за допущенных им ошибок в матче с Перу, который сборная Чили проиграла со счётом 0:3.

Ариас, выступающий на клубном уровне за аргентинский «Расинг», дебютировал за сборную Перу 4 июня в товарищеском матче с Чили, который прошёл в рамках подготовки к Кубку Америки. Всего в активе Ариаса 11 матчей за национальную команду, пять из которых он отыграл на ноль, а в шести пропустил 11 мячей.

Ранее тренер сборной Перу заявил, что цель команды — победить в финале Кубка Америки.