Тренер сборной Перу заявил, что цель команды — победить в финале Кубка Америки

Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Чили в полуфинале Кубка Америки 2019 года.

«Сборная Перу отлично сыграла против сильного соперника. Финал будет иметь совершенно другой оттенок. Наша цель — победить», — приводит слова Гареки пресс-служба сборной.

Для перуанцев это первый выход в финал Кубка Америки за 44 года. Тогда сборная Перу стала чемпионом турнира, обыграв Колумбию. Всего в активе национальной команды Перу два титула победителя Кубка Америки — помимо победы в 1975 году, сборная выиграла турнир 1939 года.

Ранее сообщалось, что сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки по футболу.