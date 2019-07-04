Тренер сборной Перу заявил, что цель команды — победить в финале Кубка Америки

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Чили в полуфинале Кубка Америки 2019 года.
Тренер сборной Перу заявил, что цель команды — победить в финале Кубка Америки
  • Twitter
  • © @SeleccionPeru

«Сборная Перу отлично сыграла против сильного соперника. Финал будет иметь совершенно другой оттенок. Наша цель — победить», — приводит слова Гареки пресс-служба сборной.

Для перуанцев это первый выход в финал Кубка Америки за 44 года. Тогда сборная Перу стала чемпионом турнира, обыграв Колумбию. Всего в активе национальной команды Перу два титула победителя Кубка Америки — помимо победы в 1975 году, сборная выиграла турнир 1939 года.

Ранее сообщалось, что сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить