В Италии сообщили причину госпитализации чемпионки мира по биатлону Вирер
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- РИА Новости
Как сообщает Neveitalia, у 29-летней спортсменки возникли проблемы с кишечником.
Отмечается, что никакой угрозы её здоровью нет и по завершении курса лечения, через несколько дней, она будет выписана из больницы.
О госпитализации Вирер стало известно из её публикации в Instagram: она разместила в сториз фотографию, на которой находится под капельницей в больнице.
В активе Вирер, помимо золота, три бронзы и два серебра чемпионатов мира, а также две бронзовые награды Олимпийских игр. Она является действующей победительницей Кубка мира по биатлону.
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по биатлону получил травму из-за мобильного приложения.