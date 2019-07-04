В Италии сообщили причину госпитализации чемпионки мира по биатлону Вирер

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Стала известна причина госпитализации известной итальянской биатлонистки Доротеи Вирер.
В Италии сообщили причину госпитализации чемпионки мира по биатлону Вирер
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Neveitalia, у 29-летней спортсменки возникли проблемы с кишечником.

Отмечается, что никакой угрозы её здоровью нет и по завершении курса лечения, через несколько дней, она будет выписана из больницы.

О госпитализации Вирер стало известно из её публикации в Instagram: она разместила в сториз фотографию, на которой находится под капельницей в больнице.

В активе Вирер, помимо золота, три бронзы и два серебра чемпионатов мира, а также две бронзовые награды Олимпийских игр. Она является действующей победительницей Кубка мира по биатлону.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира по биатлону получил травму из-за мобильного приложения.

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