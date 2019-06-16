Двукратный чемпион мира по биатлону получил травму из-за мобильного приложения

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, что получил повреждение из-за приложения на мобильном телефоне.

«Абсурдное и ненужное повреждение. Медики пришли к выводу, что я его получил в результате падения. Я сразу понял, что мог получить травму пять лет назад, когда спрыгнул с моста. Тогда я испытал сильную боль», — приводит слова Кристиансена NRK.

Он отметил, что речь идёт о приложении Geocaching, в котором люди оставляют «сокровища» и ищут их по всему миру, и добавил, что спрыгнул с трёхметрового моста ради фотоплёнки.

«По правилам игры я должен был положить что-то взамен, однако испытал такую боль, что ничего не смог оставить. Пока непонятно, решит ли проблему операция. Надеюсь, всё будет хорошо», — добавил спортсмен.

В активе 27-летнего Кристиансена по два золота чемпионатов мира и Европы, а также десять побед на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC получил травму из-за того, что чихнул.