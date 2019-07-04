Пловец Колесников выступит на чемпионате мира в Южной Корее

Чемпион мира и Европы по плаванию Климент Колесников примет участие в мировом первенстве по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

Как сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик, слова которого передаёт ТАСС, 18-летний спортсмен готов выступить на чемпионате мира, он включён в состав национальной команды.

Колесников, являющийся рекордсменом мира на дистанции 50 м на спине, а также чемпионом мира и Европы, в мае проходил лечение, связанное с травмой руки.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года пройдёт в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Ранее стал известен состав сборной России на ЧМ по синхронному плаванию.