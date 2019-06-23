Стал известен состав сборной России на ЧМ по синхронному плаванию

Федерация синхронного плавания России объявила состав национальной команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы федерации, на мировом первенстве выступят Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева, Влада Чигирёва, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Марина Голядкина, Майя Дорошко и Михаэлу Каланча.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года пройдёт в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Ранее сообщалось, что Гурбанбердиева и Мальцев стали победителями суперфинала Мировой серии.