Стал известен состав сборной России на ЧМ по синхронному плаванию

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Федерация синхронного плавания России объявила состав национальной команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года.
Стал известен состав сборной России на ЧМ по синхронному плаванию
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы федерации, на мировом первенстве выступят Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева, Влада Чигирёва, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Марина Голядкина, Майя Дорошко и Михаэлу Каланча.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года пройдёт в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Ранее сообщалось, что Гурбанбердиева и Мальцев стали победителями суперфинала Мировой серии.

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