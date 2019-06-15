Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев стали победителями суперфинала Мировой серии
- © Naoki Nishimura/AFLO
- globallookpress.com
В соревновании произвольных программ россияне Гурбанбердиева и Мальцев стали первыми, заработав 93,0667 балла. Вторым стал итальянский дуэт Манила Фламини/Джорджио Минисини (90,8000), третья позиция у японцев Ацуси Абэ/Юми Адати (88,9667).
Суперфинал Мировой серии в Будапеште завершится 16 июня.
Ранее сообщалось, что синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева победили в технической программе финала Мировой серии.