Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев стали победителями суперфинала Мировой серии

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Михаил Диунов
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали лучшими в произвольной программе смешанных дуэтов в рамках суперфинала Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Будапеште.
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев стали победителями суперфинала Мировой серии
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

В соревновании произвольных программ россияне Гурбанбердиева и Мальцев стали первыми, заработав 93,0667 балла. Вторым стал итальянский дуэт Манила Фламини/Джорджио Минисини (90,8000), третья позиция у японцев Ацуси Абэ/Юми Адати (88,9667).

Суперфинал Мировой серии в Будапеште завершится 16 июня. 

Ранее сообщалось, что синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева победили в технической программе финала Мировой серии.

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