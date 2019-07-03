«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком

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Польский полузащитник Гжегож Крыховяк стал полноценным игроком московского «Локомотива».
«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком
  • РИА Новости

«Это был достаточно успешный сезон — здорово, что я прошёл его вместе с «Локомотивом». Я привык к ребятам, мне комфортно в Москве. Рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон, выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» — цитирует Крыховяка официальный сайт «Локомотива».

В прошлом сезоне польский футболист выступал за железнодорожников на правах аренды из французского ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Динамо» Козловым.

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