«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк стал полноценным игроком московского «Локомотива».

«Это был достаточно успешный сезон — здорово, что я прошёл его вместе с «Локомотивом». Я привык к ребятам, мне комфортно в Москве. Рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон, выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» — цитирует Крыховяка официальный сайт «Локомотива».

В прошлом сезоне польский футболист выступал за железнодорожников на правах аренды из французского ПСЖ.

Ранее сообщалось, что «Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Динамо» Козловым.