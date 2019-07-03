«Ростов» подписал контракт с экс-игроком «Динамо» Козловым

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) усилился опытным защитником Алексеем Козловым.
«Ростов» подписал контракт с экс-игроком «Динамо» Козловым
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы приветствуем Алексея Козлова в составе «Ростова». Желаем ему успешной игры в жёлто-синей футболке!» — говорится в заявлении клуба.

Козлов выступал за московское «Динамо» с 2014 года и покинул команду по истечении срока действия контракта. За столичный клуб 32-летний футболист провёл 115 матчей, забил семь голов. Также в активе Козлова 14 поединков за сборную России.

Ранее Хохлов заявил, что «Динамо» не рассматривало вариант приобретения Глушакова.

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