Хохлов заявил, что «Динамо» не рассматривало вариант приобретения Глушакова

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос, рассматривал ли клуб вариант приглашения в команду бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который в итоге перешёл в грозненский «Ахмат».
Хохлов заявил, что «Динамо» не рассматривало вариант приобретения Глушакова
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«Честно — нет, даже не рассматривал его. При комплектовании мы большое внимание обращаем на возраст игроков и перспективу роста», — цитирует специалиста «Чемпионат».

При этом он признался, что ему нравится манера игры Глушакова. Тем не менее, по словам Хохлова, «Динамо» в первую очередь смотрит на возраст и перспективы.

«На какую-то позицию мы можем взять футболиста, который отыграет один-два сезона и поможет решить локальную задачу, но лучше всё-таки, чтобы он не просто отработал свой контракт, но и принёс пользу в дальнейшем — продлением соглашения или перепродажей в зарубежный клуб с положительным для нас балансом», — добавил Хохлов.

29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «один плюс один». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Ранее «Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб.

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