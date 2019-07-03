Камельзон: не хочу, чтобы Шарапова ушла и её забыли

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил высокий уровень профессионализма Марии Шараповой и назвал её легендарной спортсменкой.

«Шарапову мотивирует высокий профессионализм, которому остальным ещё нужно поучиться. Её пример многим поможет встать на профессиональные рельсы. Мария — легендарный человек, который продолжает бороться и выступать, хотя ни в чём не нуждается. Когда она выходит на игру, трибуны полные. Люди хотят посмотреть на звезду: как она одета, как себя ведёт и как играет. Это настоящее искусство — выйти на те высоты, куда взобралась она. Не хотел бы, чтобы Шарапова ушла и её забыли», — заявил Камельзон.

Также известный тренер добавил, что если бы не 15-месячная дисквалификация, то Шарапова в настоящий момент могла бы возглавлять рейтинг WTA.

Ранее Южный сравнил Шарапову с Федерером.