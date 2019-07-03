Тухугов: не дадим Нурмагомедову завершить карьеру
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«Если у него появится мысль, что нужно завершить карьеру, — мы ему не дадим. Мы всей командой хотим, чтобы он сделал свой профессиональный рекорд 30 — 0. А я и Тони Фергюсон хотим, чтобы он ещё раз «убил» Конора Макгрегора», — заявил Тухугов в интервью телеканалу «Россия 24».
Следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября на турнире UFC 242, который пройдёт в Абу-Даби. Его соперником станет американец Дастин Порье.
Ранее Нурмагомедов заявил, что для поединка с ним Фергюсон должен проявить инициативу.