Президент «Зенита» Медведев предложил фиксировать зарплаты футболистов в рублях

Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев выразил мнение, что зарплаты футболистов Российской премьер-лиги должны быть закреплены в национальной валюте.

«Я считаю, правила выплат заработной платы должны быть сформулированы в регламенте РПЛ. Так как мы играем в России, выплаты должны быть закреплены в нашей валюте. Тем более ввиду сокращения количества легионеров в заявке. Зарплаты должны быть в рублях, это прерогатива Премьер-лиги, а не отдельных клубов», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Также президент добавил, что будет изучать опыт московского «Спартака» по данному вопросу.

Ранее в «Зените» рассказали, когда примут решение о будущем Кокорина в команде.