Канадский хоккеист «Торпедо» обратился в КХЛ по вопросу расторжения контракта

Канадский нападающий нижегородского клуба «Торпедо» Эндрю Кэйлоф обратился в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по вопросу расторжения контракта с командой.

Как стало известно RT из источников, знакомых с ситуацией, 28-летний канадец обратился в лигу с заявлением о расторжении трудового договора с «Торпедо» и присвоении ему статуса неограниченного свободного агента.

Его нынешнее соглашение с клубом из Нижнего Новгорода истекло 30 апреля 2019 года, но поскольку ХК «Торпедо» сделал игроку квалификационное предложение, он не может покинуть команду в качестве неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Кэйлоф дебютировал в КХЛ и стал одним из лучших бомбардиров «Торпедо», записав в свой актив 41 (22+19) очко в 58 матчах.

Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату.