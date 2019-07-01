Канадский хоккеист «Торпедо» обратился в КХЛ по вопросу расторжения контракта

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Канадский нападающий нижегородского клуба «Торпедо» Эндрю Кэйлоф обратился в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по вопросу расторжения контракта с командой.
Канадский хоккеист «Торпедо» обратился в КХЛ по вопросу расторжения контракта
  • ©hctorpedo.ru

Как стало известно RT из источников, знакомых с ситуацией, 28-летний канадец обратился в лигу с заявлением о расторжении трудового договора с «Торпедо» и присвоении ему статуса неограниченного свободного агента.

Его нынешнее соглашение с клубом из Нижнего Новгорода истекло 30 апреля 2019 года, но поскольку ХК «Торпедо» сделал игроку квалификационное предложение, он не может покинуть команду в качестве неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Кэйлоф дебютировал в КХЛ и стал одним из лучших бомбардиров «Торпедо», записав в свой актив 41 (22+19) очко в 58 матчах.

Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату.

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