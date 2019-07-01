ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату

Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» уже третий месяц не выполняет финансовые обязательства перед игроками.

Как стало известно RT из источников, знакомых с ситуацией, перед рядом игроков не погашена задолженность по зарплате за март и апрель, а также всем игрокам не выплачены премиальные за сезон и индивидуальные бонусы.

В соответствии с требованиями КХЛ, в случае такой просрочки на клуб может быть наложен штраф до 20% от причитающихся игрокам сумм.

Отмечается, что после смены руководства в клубе ожидали прилив спонсорского капитала на сумму порядка 1,5 млрд рублей, однако по состоянию на 1 июля новых спонсоров у команды не появилось.

ХК «Торпедо» завершил сезон-2018/19 на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил казахстанскому «Барысу».

Ранее сообщалось, что Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора московского ХК «Динамо».