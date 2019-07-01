ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату

Короткая ссылка
Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» уже третий месяц не выполняет финансовые обязательства перед игроками.
ХК «Торпедо» третий месяц не платит хоккеистам зарплату
  • РИА Новости

Как стало известно RT из источников, знакомых с ситуацией, перед рядом игроков не погашена задолженность по зарплате за март и апрель, а также всем игрокам не выплачены премиальные за сезон и индивидуальные бонусы.

В соответствии с требованиями КХЛ, в случае такой просрочки на клуб может быть наложен штраф до 20% от причитающихся игрокам сумм.

Отмечается, что после смены руководства в клубе ожидали прилив спонсорского капитала на сумму порядка 1,5 млрд рублей, однако по состоянию на 1 июля новых спонсоров у команды не появилось.

ХК «Торпедо» завершил сезон-2018/19 на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил казахстанскому «Барысу».

Ранее сообщалось, что Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора московского ХК «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить